Carnevale: "Spalletti l'uomo in più per il Napoli, azzurri da Scudetto! Anguissa fortissimo, acquisto straordinario"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea Carnevale, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Spalletti può essere l'uomo in più per il Napoli. Conosco Luciano, portò l'Udinese in Champions quando c'ero io. E' rodato, ha fatto esperienza e sarei felice di vederlo vincere uno Scudetto a Napoli, a Napoli manca da troppo tempo. E' la squadra dell'anno scorso, sono rimasto i giocatori migliori. In più ha Osimhen che l'anno scorso ha giocato pochissimo ed Anguissa che è molto, molto forte. E' stato un acquisto straordinario perché aggiunge fisico e gamba, è molto forte. E' quello che serviva, complimenti per l'acquisto. E' una delle candidate per lo Scudetto, anche se l'Inter credo che sia la più forte".