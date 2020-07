Udinese, Carnevale a Kiss Kiss: "Osimhen? Giovane e molto forte, spero che il Napoli lo possa prendere: sarebbe un grande acquisto"

Ultime calcio Napoli - Andrea Carnevale è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Carnevale

"Osimhen? L'ho visto due volte due anni fa, il Lille lo prese ad una buona cifra. Ora è sulla bocca di tutte le squadre d'Europa, Liverpool e Manchester su tutte. Giovane e molto forte, spero che il Napoli lo possa prendere: sarebbe un grande acquisto. Può giocare benissimo in Italia Immobile? Giocatore forte di 30 anni, affermato e farebbe al caso del Napoli. Non mi priverei di Milik, mi sembra un attaccante molto forte che ha subito due infortuni. Per lo scudetto mancano 2-3 giocatori. San Paolo? L'Udinese verrà per fare punti".