Udinese, Carnevale: "Mi schiero con Gattuso, ora si vede il vero Napoli: ADL ha fatto bene a prenderlo. Osimhen? Imprendibile, una gazzella. Barak? Da grande squadra, vi svelo un retroscena..."

Napoli Calcio - Andrea Carnevale, osservatore dell'Udinese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Milan sta facendo un grande campionato e ha un fuoriclasse come Ibrahimovic anche se non ci sarà col Napoli. E' un trascinatore, uomo carismatico che si arrabbia col compagno: è un leader che ti porta 10 punti in più in una stagione. Al di là della polemiche che ci sono state, ho sempre detto che il Napoli partiva alla pari delle altre potenze della serie A. Le problematiche hanno portato a perdere qualche punto: adesso si sta vedendo il vero Napoli e io sono con Gattuso. De Laurentiis e Giuntoli hanno fatto bene a prenderlo. Osimhen? Imprendibile, una gazzella. Lo conosco bene, un diamante grezzo che crescerà tanto. E' spaventoso. Barak? Ha fatto all'Udinese il primo anno e fece 7 gol: ha avuto un problema alla schiena ed è andato al Verona. Grande qualità, può ancora crescere: è da alta squadra, l'ho preso per questo. Ero andato a vedere un altro giocatore e ho preso lui".