Carnevale: "Ho seguito Gattuso anche al Pisa, merita di vincere a Napoli. Maradona? Divento un bambino quando lo vedo..."

Ultime calcio Napoli - Andrea Carnevale è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Carnevale

"Sono nella storia del Napoli e per me è un grande onore. All'inizio, la coppa Italia, è sempre vista come una coppetta. Poi dai quarti in poi diventa quasi una Champions. Se fossi in campo la giocherei e non la lascerei alla Juventus. Bianconeri favoriti, ha campioni e può mettere in difficoltà il Napoli. Gattuso? Lo avevo apprezzato anche a Pisa come allenatore, lo seguivo. Sa preparare bene le partite e può spuntarla stasera, vincendo un trofeo. Glielo auguro. Nel '99 sono andato al carnevale di Rio e ho visto Diego in piscina: appena ci incontrammo, lui impazzì di gioia".