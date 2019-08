Carmignani: "Parma che colpo trattenere Inglese. Tonelli? Sarebbe un ottimo acquisto"

Interpellato da ParmaLive.com, l'ex tecnico crociato Pietro Carmignani ha analizzato il mercato operato dal club ducale, senza tuttavia sbilanciarsi in giudizi definitivi: "Voto sul mercato? E' presto per dirlo, i voti si danno quando ci sono dei risultati. Bisognerà vedere ciò che farà il Parma durante il campionato. In ogni caso credo che Faggiano abbia fatto una squadra in funzione dei desideri del mister, con gente rapida che sa giocare in contropiede: penso si vogliano ripetere i temi espressi molto bene nello scorso campionato".

Secondo lei, qual è stato il colpo migliore del Parma sin qui?

"La conferma di Inglese. Credo che sia un giocatore fondamentale, non solo per il Parma: lo sarebbe stato anche per squadre come il Napoli, il Milan, la Roma e la Lazio".

Per completare la rosa serve ancora qualcosa dietro. Per la corsia mancina chi vedrebbe bene a Parma?

"Laxalt ha tutte le caratteristiche per far bene, mi ha stupito il fatto che non abbia disputato un grande campionato al Milan. Io punterei sull'uruguaiano".

E Tonelli sarebbe il profilo ideale per affiancare Bruno Alves al centro della difesa?

"Sicuramente, sarebbe un ottimo acquisto per il Parma".