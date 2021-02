Carmignani: "Capisco la rabbia dei tifosi del Napoli, preoccupano le prestazioni. Non se ne può più di questi errori difensivi..."

Ultimissime calcio Napoli – Pietro Carmignani, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Capisco i tifosi del Napoli, ci si aspettava di più da questa stagione. Al di là dei risultati, sono le prestazioni che preoccupano. Non se ne può più con questi errori difensivi… Si dimenticano sempre di marcare il giocatore pur essendo in linea. Il calcio in cui tutti rispettano le linee è superato. Pensate all’Atalanta: tutti rompono le linee mettendo grinta e fisicità. C’è confusione e poca serenità, ma non è solo colpa dell’allenatore. Sono concause”.