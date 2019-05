Caressa: "Non possiamo non parlare del Napoli, che spettacolo! Risultato sorprendente"

Il giornalista Fabio Caressa è intervenuto ai microfoni di SkySport dopo la vittoria del Napoli contro l'Inter al San Paolo per 4-1. Ecco quanto evidenziato dala redazione di CalcioNapoli24.it.

"E' vero che bisogna parlare di festa scudetto e corsa Champions ma non mi sembra giusto elogiare il Napoli. Gli azzurri hanno giocato una partita spettacolare, il Napoli cambiando tutto non è mai stato in discussione il secondo posto".

"Grande partita del Napoli, all'Inter serviva vincere. Risultato sorprendente".