Caressa: "Gattuso sottovalutato come allenatore, ieri l'ha vinta da grande. Demme? Ho un retroscena sul gol"

Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "E' stato il primo tempo più bello che ho visto quest'anno in A. Quando ho guardato la panchina del Napoli si vedono le potenzialità di questa squadra. Non dobbiamo farci ingannare da questo passaggio a vuoto del Napoli dovuto ad altri fattori. Questo è un organico di qualità, giovane e forte. Hanno vinto la gara pescando dalla panchina con altri cambi di qualità, è una dote delle big. In più dico un'altra cosa: Gattuso è ancora sottovalutato come allenatore, ieri il movimento di elmas ha mandato in tilt la Samp ed è lì che poi si è decisa la storia. Tatticamento, per me, Rino si sta dimostrando molto bravo. Barcellona? Mi auguro possa essere una gara storica per il Napoli. Loro in casa non si fermano, gli basta una accelerazione di Messi per cambiare la gara. Molto dipenderà dalla gara d'andata al San Paolo. Demme? Sul gol ho urlato prima il suo cognome e non Diego, avevo come una sorta di timore reverenziale ad accostare quel nome anche oggi agli azzurri"