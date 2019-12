Caressa e Costacurta in coro: "Mai visto Ancelotti così, si è sentito tradito dalla squadra! Non ha mai attaccato i giocatori"

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky calcio club”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Conosco Carlo Ancelotti molto bene e non lo vedevo così arrabbiato da anni, forse solo una volta a Monaco è successo. Le sue parole sui calciatori sono molto forti e la rabbia non era a caldo ma razionale, aveva il sopracciglio abbassato. Si è sentito tradito dalla squadra. I giocatori non hanno capito se sulla questione del ritiro il tecnico fosse con loro o con la società e lo stesso dubbio lo ha avuto anche la proprietà”.