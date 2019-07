Il cardinale Sepe a CN24: "Dite ad James di venire. Ho sentito qualcosa su Pépé, speriamo abbassino il prezzo. Sarri? Non fatemi parlare..."

Crescenzo Sepe, cardinale, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sarri? Ho parola di dire qualche parolaccia e dopo dovrei confessarmi. Il sogno è lo scudetto. Ho tanta fiducia in questa squadra. La storia insegna: siamo saliti dalla C alla B, dalla B alla Serie A e sin dall’inizio abbiamo conquistato i primi posti. Manca l’ultimo posto. James? Ditegli di venire altrimenti lo cresimo io. Mi dicono sia bravo al pari di Pépé, ho sentito qualcosa. Speriamo che abbassino il prezzo, sarebbe un acquisto formidabile. Pépé, vieni qui! C’è tanta carne a cuocere, qualcosa si cuocerà”.