Carboni: "Ho parlato con Benitez, ha voglia di allenare ma lo rivedrei a Napoli"

Rafa Benitez dt a Napoli è idea stuzzicante?

"Lui ha ancora voglia di allenare, malgrado la parentesi cinese. Ci ho parlato l'altro giorno e mi ha detto che ancora è giovane, sa benissimo che non può ripartire da una pole position, ma dopo Juventus, Milan e Inter, in tutte le altre realtà ci può andare".

Lo rivedrebbe per un bis in panchina?

"Sì, più da allenatore. Con lui sono stati anni buoni, e poi c'erano giocatori importanti che hanno fatto la storia degli ultimi anni".

Qualcosa c'è stato...

"Il momento non è idoneo per Gattuso, ma è sicuro che Milan, Inter e Juve abbiano qualcosa in più. La speranza di vincere lo Scudetto è un conto, ma guardandoci bene c'è un livello differente".