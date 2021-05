Carbone: "Insigne rappresenta tutta Napoli, Osimhen sta migliorando! Gattuso va confermato al di là dei risultati"

Ultime notizie calcio Napoli - Benito Carbone, ex attaccante del Napoli, collaboratore di Gianni De Biasi nello staff della nazionale azera, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com":

"La Fiorentina ha fatto la sua partita. Mi è piaciuto l’atteggiamento del Napoli, il non farsi prendere dal panico e dalla fretta. E alla fine il risultato è arrivato. Insigne è il giocatore che rappresenta l’intera città, è il capitano, ed è importante che questo venga fuori, con il suo talento, nelle partite importanti. Osimhen sta migliorando, qualitativamente deve crescere ancora, ma l’impatto con il match ed il rendimento stanno crescendo anche con l’acquisizione di maggiore sicurezza. Sugli episodi da moviola del derby d'Italia c’è da dire anche che la Juve ha giocato in dieci uomini per 35 minuti con una espulsione del tutto inventata. Credo che, come giá detto, la VAR sia uno strumento che debba provare a diminuire la discrezionalità arbitrale, qui sembra che invece sia aumentata. Ripeto, ci vuole maggiore chiarezza. In merito alle prestazioni di Manolas e Rrahmani va ricordato che sono mesi che il Napoli attua rotazioni e che chi è chiamato in causa garantisce il suo contributo in tutti i reparti. La squadra ha trovato un equilibrio e la sua identitá di gioco. Adesso è facile salire sul carro del vincitore. Sono mesi che sostengo che Gattuso andrebbe confermato al di là dei risultati. Massimo rispetto per Allegri, tra i migliori al mondo, ma sono convinto che la meritocrazia debba ripagare in questo mondo, e Rino merita di rimanere alla guida di questa squadra. Benevento-Crotone e Milan-Cagliari ci hanno dimostrato che non esistono mai partite giá vinte. Non so se Napoli-Verona finira in goleada, credo però che Gattuso metterebbe la firma per fare anche un solo gol in più del Verona".