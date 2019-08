Benny Carbone: "Juventus la squadra che si è rinforzata di più, ma con Icardi il Napoli può essere la sorpresa"

Notizie Calcio Napoli - Benito Carbone, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"James Rodriguez è un giocatore che ha fatto cose importanti in tutta Europa vincendo praticamente ovunque. Salta l’uomo e sa come farsi trovare in posizioni pericolose. Ancelotti è un allenatore affermatissimo e sa come gestire lo spogliatoio. Se punta sul 4-2-3-1 vuol dire che vede caratteristiche nei suoi giocatori perfetti per questo modulo. La Juventus è quella che si è rinforzata di più. L’Inter vuole tornare ad altissimi livelli ed il Napoli si è rinforzata moltissimo ed ha in più delle altre lo stesso allenatore dell’anno scorso. Se il Napoli prende Icardi può essere la sorpresa del campionato”.