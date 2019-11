Carannante: "Ancelotti si è pentito di esser venuto a Napoli. Immobile? Poteva arrivare gratis"

A Tifosi Napoletani, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Antonio Carannante, ex difensore di Napoli e Piacenza:

“Immobile poteva venire gratis al Napoli, Mandragora l’abbiamo perso e Donnarumma pure poteva essere del Napoli. Abbiamo perso anche Armando Izzo quando stava all’Avellino. Chi verrebbe mai a Napoli? Oggi nessuno di importante verrebbe mai, i calciatori devono firmare contratti di centoventi pagine. Per la società e per ciò che è successo nessuno verrebbe, secondo me Ancelotti si è pentito. Non può parlare, è incastrato dal suo contratto. Luperto? Devono giocare quelli che stanno bene mentalmente. A Milano sarà una gara tirata a livello psicologico, l’ambiente non sarà facile. Pioli ha sempre messo in difficoltà il Napoli”.