Venerato a CN24: "Occhio a Caputo del Sassuolo, affare da fare last minute! Si spera in un'opzione per Berardi e Boga"

Calciomercato Napoli - Spunta un nome nuovo per l'attacco della SSC Napoli, un affare last minute nel caso in cui vi sia un'uscita nel reparto avanzato già a gennaio nella rosa azzurra.

Calciomercato Napoli, colpo Caputo last minute: i dettagli

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli, anche dell'affare Ciccio Caputo. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Younes? Vorrebbe una squadra che abbia voglia di investire su di lui, ma il Napoli vorrebbe darlo in prestito per puntare ancora su di lui. Il Genoa c'è, il Torino molla la presa: 2,5 mln di prestito ritenuti eccessivi, Cairo arriva ad 1mln. Il mercato del Napoli non è ancora chiuso: se esce un attaccante, arriva un attaccante. Giuntoli continua a seguire con interesse l'evoluzione della trattativa Politano che, credo, alla fine andrà alla Roma. Anche sul terzino si lavora. Per giugno si prosegue a lavorare con il Verona: per Amrabat mi fanno sapere da Verona che il Napoli è in pole, anche se il club azzurro è prudente visto che non ha ancora l'accordo col giocatore. Poi c'è il discorso col Sassuolo, si spera in un'opzione per Boga e Berardi, non per Duncan. Occhio a Caputo, se dovesse uscire qualcuno in attacco, negli ultimi giorni di mercato potrebbe esserci un colpo a sorpresa: piace a Gattuso. Mertens e Llorente chiuderanno la stagione a Napoli".