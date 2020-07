Caputo, l'agente: "Le parole di De Laurentiis ci fanno molto piacere, il presidente ha capito una cosa..." [ESCLUSIVA]

Ultime calcio Napoli - Gaetano Fedele, agente di Francesco Caputo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Osimhen? Ci siamo gettati in un territorio minato: sono quelle trattative con le quali qualsiasi cosa fai è sbagliata. Una situazione particolare. Caputo? Sta facendo una grandissima stagione, ha avuto la fortuna di aver trovato una squadra ed un allenatore che lo valorizzano ma lui fa gol da tanti anni. E' arrivato tardi in serie A, ma non per demerito perchè la Serie A la ha conquistata. L'ha conquistata a suon di gol con l'Empoli in serie A, ed i gol segnati con squadre così aumentano la valenza delle mercature.

Le parole di De Laurentiis? Ci hanno fatto davvero molto piacere, soprattutto da un presidente che non ha mai investito su giocatori così esperti. Proprio questo mi lascia riflettere sulla sua capacità imprenditoriale, che adesso ha capito che a certi livelli servono delle certezze. Io vi invito anche a vedere il dato degli assist di Caputo, sono dei numeri davvero incredibili. Non a caso sono arrivate anche le parole di Mancini per Ciccio".