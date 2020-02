"Con un'invenzione di #Mertens il Napoli ottiene 3 punti meritati e si aggancia al treno che porta in Europa. Gattuso punta su solidità ed equilibro, la squadra non incanta, ma non subisce gol e da la sensazione di essere più compatta e convinta". Questo il commento del volto di Canale 21 Massimo Caputi