Caputi: "Se la stagione non terminasse le squadre porterebbero la Lega in Tribunale"

Notizie calcio - Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il calcio chiuderà i campionati sul campo e su questo sono abbastanza certo. Non sappiamo entro quando però credo che si andrà a giocare anche ad agosto, settembre ed ottobre. Il campionato si concluderà perché è talmente pericoloso sospendere la stagione che il gioco non vale la candela. Le squadre porterebbero in Tribunale la Lega Calcio e questo non conviene. Alla squadre andrebbero date almeno tre o quattro settimane di tempo prima di tornare”.