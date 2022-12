Caputi: "Se l'Inter perde contro il Napoli rischia anche per la zona Champions"

Si ripartirà con Inter-Napoli. Chi sarà l'osservato speciale?

"Ce ne sono tanti, se il Napoli ritrova Osimhen e Kvaratskhelia questi vanno osservati perché possono cambiare le sorti di una partita come questa, delicatissima soprattutto per l'Inter. Se perdesse, rimarrebbe solo la Champions che non è neanche così scontata".

Moggi: che ne pensa delle sue parole all'assemblea Juventus?

"Viene da sorridere. E' evidente che le dichiarazioni sono state forti, ne avrei fatto a meno. E' stata una pagina brutta del nostro calcio quella, oggi siamo di fronte a un'altra molto pesante, che coinvolge una squadra importante per il nostro calcio. E' la spia di un malessere del nostro calcio, a cui bisognerà porre rimedio. Non è la prima volta che fa dichiarazioni del genere, certo con questa tempistica e in quel contesto fa più rumore. Credo siano state frasi inopportune".