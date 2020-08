Caputi: "Sarà un mercato di scambi, fondamentali i rapporti tra club e procuratori"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Caputi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Le mosse di mercato devono essere le migliori possibili. Il mercato dura fino ad ottobre e bisognerà pazientare. Sarà un mercato soprattutto di scambi perché di soldi veri ce ne sono pochi. Un esempio sono i dialoghi tra Roma e Napoli per degli scambi. Saranno fondamentali i rapporti tra i club e con i procuratori per fare un mercato di livello. La Juventus ha cambiato allenatore e non potrà acquistare senza vendere. Vediamo se le altre squadre ne approfitteranno…”