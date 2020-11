Emerson Palmieri e Insigne 'on fire' in Nazionale, Caputi a De Laurentiis: "Visto? Facci un pensiero!"

Napoli - Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Bella nazionale quella che ci sta mostrando Mancini perchè è una squadra che gioca un calcio di personalità nonostante le diverse assenze. Il ruolo di leader di Insigne l'abbiamo scoperto oggi, Bastoni e Locatelli sono grandi giocatori in prospettiva. Berardi non è più un cavallo pazzo, oggi è un giocatore e questo lo si deve anche a come gioca nel club. Napoli-Milan? Mi aspetto una grande partita così capiremo il reale valore delle due squadre. Per entrambe si tratta di un test che pesa le potenzialità. Il Milan è in testa ed il Napoli potrebbe esserlo lasciando stare ciò che è accaduto, si tratta di due squadre di alto livello. Il Napoli è più forte, ma il Milan ha dei valori che possono venir fuori anche al San Paolo senza Pioli. Il Napoli senza Osimhen giocherà con Mertens davanti e Zielinski alle sue spalle, non credo che Gattuso cambierà il modulo. Questo Insigne è molto motivato, ho apprezzato la sua personalità nelle ultime gare e soprattutto si mette al servizio della squadra. Occhio perchè Emerson Palmieri-Insigne su quella fascia sono fortissimi, che De Laurentiis ci faccia un pensiero".