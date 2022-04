Capuano: "Viste ieri Inter e Milan, per il Napoli non è finito il campionato"

Eziolinio Capuano è interventuo ai microfoni di Radio Kiss Kiss soffermandosi sulla lotta scudetto e sulla sfida tra Napoli e Roma:

Che sistema dovrebbe utilizzare contro la Roma? Non lo so, io credo che il Napoli ha un’intensità di gioco e palleggia. Tra le tre davanti esprime il miglior calcio, ma in un campionato molto livellato non puoi perdere tante partite in casa. Ci sta perdere con Fiorentina e Milan, ma non con Spezia ed Empoli. Però devo dire che vedendo le partite di ieri di Inter e Milan credo che il campionato non è per nulla finito”