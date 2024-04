Capuano: "Conte? Oggi è molto più probabile che arrivi al Napoli. Un'intervista di De Laurentiis mi ha molto intristito"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista Radio24: "Rammarico per l’Inter in Champions? Ieri ho visto la partita tra City e Real Madrid. Non dobbiamo cadere in tre errori. Innanzitutto è pensare che è un altro sport. Lo è anche rispetto a City-Brighton e Real Madrid-Osasuna. Sono due squadre che hanno possibilità illimitate sul mercato, il Real l’anno prossimo aggiungerà anche Mbappé, ci manca che non siano in grado di sprigionare quello spettacolo visto ieri. La vera notizia sarebbe il contrario. La doppia sfida tra Inter e Atletico Madrid è stata straordinaria, da un punto di vista di intensità e qualità. Non si possono fare troppi rimproveri ad Inzaghi, è il secondo errore da non fare. Il terzo errrore da non fare, guardando lo spettacolo di ieri, è dire che il calcio così va bene. Il calcio così non va bene. La straordinarietà della partita di ieri, in realtà, è il prodotto di una distorsione per cui ci sono 7-8 squadre a livello europeo che si possono permettere tutto e le altre niente. Sono frutto di 15 anni di gestione scellerata, di regole stringenti che hanno sistemato i conti, ma ammazzato la possibilità di investire se non uscendo dalle regole ed ha cominciato a distribuire incassi e ricavi più alti ad una cerchia ristretta. Quello di ieri non è uno spot per il calcio. Spot per la SuperLega? Non lo so. Una partita come quella di ieri sera, se gli togli il pathos dell’eliminazione diretta, togli anche gran parte della capacità emotiva. Intervista a De Laurentiis? MI ha molto intristito. Un grande limite del sistema italiano che ha un pregiudizio ideologico contro il calcio che non è considerato un’industria. Non esiste un patto politico per cui tu non rompi le palle sul Maradona e io ti lascio costruire il centro sportivo, lo chiamerei in un’altra maniera, ma se questo è l’accordo di fondo cui deve sottostare un imprenditore, non mi sembra altro chela negazione del diritto di crescere di un settore economico. Conte al Napoli? A mio gusto lo vorrei per una semplice ragione: sei obbligato a consegnargli in mano le chiavi della società. Questo ha dei lati negativi, perché Conte ti mette sotto stress, ma ha dei lati positivi quando la società non è organizzatissima. Io credo ci sia qualche possibilità. Forse Napoli non è stato in cima alle priorità, ma è giusto che Antonio Conte veda fino in fondo come si muovano le pedine in giro per poi tornare al primo spasimante. Credo che, per come si stanno muovendo le cose in giro per l’Italia e l’Europa, è molto più probabile che oggi arrivi a Napoli rispetto a 3 mesi fa ".