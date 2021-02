Capuano: "Osimhen mi piace, ma non è una punta padrone degli ultimi 16 metri. Squadra senza carattere, non dipende da Gattuso"

Eziolino Capuano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “A me piace tantissimo Osimhen, ha caratteristiche importanti ma che riguardano l’attacco della profondità. Non è un calciatore che fa da padrone negli ultimi 16 metri. La cattiveria agonistica fa parte dell’indole della persona, è difficile da modificare. Gattuso è sempre stato un vero animale in campo, io penso che tenti in continuazione di trasmetterla ai suoi calciatori".