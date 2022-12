Ezio Capuano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono molto curioso di vedere Inter-Napoli. Giocando col doppio centravanti Lukaku-Dzeko c'è l'obiettivo di giocare sulle fasce il più possibile per mettere in mezzo quanti più cross possibili. Il Napoli vincerà lo scudetto al 95% se non dovessere perdere con Juventus e Inter".