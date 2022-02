Capuano: “Corsa scudetto solitaria per l'Inter! Derby? In caso di sconfitta il Milan dovrebbe tenere d'occhio la Juve, sul Napoli..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista.

"Milan e Napoli hanno gli stessi punti, entrambe dovranno giocare contro l'Inter. La corsa scudetto mi sembra destinata a diventare solitaria. La Juventus non esiste nella lotta al titolo. Forse Inzaghi seguiva una sua strategia comunicativa. Il derby sarà decisivo, come quello dell'andata. Se c'è una squadra che ha molto da perdere è il Milan. Non per lo scudetto, ma perché in caso di sconfitta dovrebbe guardarsi alle spalle con la Juve in arrivo. I bianconeri con gli acquisti hanno generato un eccesso di entusiasmo. Faranno meglio, ma alle spalle c'è una prima parte di campionato non positiva. Sono curioso di vedere la velocità di inserimento di Zakaria. Non è detto che farà bene fin da subito. La Juventus avrà la prova del nove il 13 febbraio quando affronterà l'Atalanta. Dovesse perdere sarebbe dura rientrare"