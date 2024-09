Caprile in conferenza: "Non mi aspettavo così l'esordio, sull'episodio con Olivera avremmo protestato anche noi"

Ultime notizie Napoli - Di seguito in conferenza stampa di Elia Caprile dopo Juve-Napoli. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa:

"Mi dispiace per Alex, non mi immaginavo così l'esordio ma sono molto contento per quello che ho fatto io e ciò che abbiamo fatto come squadra. Non mi ha detto niente Conte prima di entrare, penso che era preso da altro (ride, ndr).

E' il gioco delle parti protestare sull'episodio con Olivera, anche noi al contrario avremmo protestato. Per me voleva stoppare la palla e per questo l'ho bloccata.

Quello che faccio in allenamento ho cercato di portarlo in partita oggi. E' stata una buona partita mia e della squadra.

I moduli lasciano il tempo che trovano, dobbiamo noi essere bravi e svegli in merito alle situazioni. Ci sono diverse situazioni e dobbiamo cercare di fare il massimo.

Io ho fatto tutto il processo dalla Serie C alla Serie A, è una bella emozione e fortuna essere allenati da Conte, è uno che ti martella e ti ripeta tante volte le cose per provare ad arrivare il più possibile alla perfezione. Ci aiuta ad intepretare la partita al meglio".