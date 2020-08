Napoli - Massimiliano Cappellini, ex attaccante di Empoli e Milan, oggi dirigente, ha parlato a Radio Sportiva:

"Tonali? Sicuramente è un profilo molto interessante e sta facendo molto bene, sposa la politica recente del Milan di avere giovani forti da far crescere. Dovesse arrivare sarebbe un colpo importante per il Milan. Samuele Ricci dell'Empoli? Sicuramente è un profilo altrettanto interessante, è un profilo importante come Tonali, poi eviterei paragoni, il futuro sarà loro"