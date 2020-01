Capparella: "Inspiegabile il calo di Insigne e Callejon, perso di vista il vero obiettivo. Napoli costruito per il 4-3-3"

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Capparella, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Considerando quanto fatto gli anni passati, è inspiegabile il calo di Insigne, Callejon e tutta la squadra. E' stato perso l'obiettivo che doveva essere chiudere ai primi tre posti. Il Napoli deve giocare con il 4-3-3, con quel modulo stava per vincere lo scudetto. I calciatori a disposizione sono perfetti per questo modulo. Se ritrova la condizione mentale giusta può fare ancora tante belle cose".