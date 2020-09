Capozucca: "Gattuso conosce Papastathopoulos anche dal punto di vista umano. Se andasse al Napoli sarebbe un acquisto di tutto rispetto"

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, colui che portò in Italia Papastathopoulos, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Papastathopoulos è un giocatore completo, è veloce e sa giocare a calcio. Il suo percorso fa capire quali sono le sue qualità, se arriva al Napoli sarebbe un acquisto di tutto rispetto. Il suo rapporto con Gattuso? Hanno giocato insieme e Rino conosce le sue caratteristiche e lo conosce anche dal punto di vista umano".