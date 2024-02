Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Champions League Show, è intervenuto l’ex allenatore del Milan Fabio Capello, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Le parole di Xavi sul cambio d’allenatore del Napoli? Il Barcellona non ha mai pensato all’avversario. Sentire Hamsik parlare in un certo modo di Calzona è molto bello e positivo per il Napoli. Osimhen è stato molto egoista dopo la Coppa d'Africa, trascini il Napoli alla vittoria per ripagare il debito”