Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Real Madrid-Napoli 4-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Papera Meret? E’ stato un errore stupido ed elementare, non si può commettere un’ingenuità del genere a questi livelli in Champions League. Il portiere deve dare sicurezza a tutto il reparto ed oggi non è stato così, il tiro passa proprio in mezzo alle mani di Meret sul 3-2”.