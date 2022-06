Capello: "Allegri, Sarri e Spalletti hanno pagato il ritorno in serie A. Ora sarà il momento della verità"

Serie A - Fabio Capello ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Messaggero. Ecco quanto evidenziato da CN24

Ecco le parole dell'ex allenatore:

"Allegri, Sarri e Spalletti hanno pagato il ritorno in serie A. Andava concessa loro una stagione di transizione. Ora sarà il momento della verità. A livello calcistico qualche risultato negli ultimi tempi lo abbiamo ottenuto. Siamo stati campioni d’Europa, anche se poi abbiamo mancato la qualificazione al mondiale per la seconda volta di fila. Con la Roma abbiamo vinto una coppa ed è un segnale importante. A chi afferma che è la terza manifestazione europea, rispondo: sull’albo d’oro ci sarà scritto per sempre Roma, Italia. Qualcosa si sta muovendo, ma ora è importante non fermare quel venticello. Bisogna prendere decisioni sensate con una visione del futuro"