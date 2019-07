Canovi: "Pépé? Difficile competere con la Premier. Ho una sensazione su James"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto l'agente Alessandro Canovi: "Pépé all’Arsenal? Le inglesi hanno un budget superiore alle italiane e quando entrano in gioco è difficile avere la meglio. Parliamo di un giovane molto importante, l’Arsenal ha fatto un ottimo acquisto e il Lillle un’ottima cessione. Non conosco i dettagli dell’operazione, ma di certo i Gunners avranno migliorato la loro offerta superando tutte le altre. E James Rodriguez anche mi pare sfumato per il Napoli poiché il Real non vuole più venderlo dopo la sconfitta con l’Atletico".