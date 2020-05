Canovi: "Osimhen pronto per la Serie A, possiede grande forza fisica e a Napoli potrebbe migliorare tecnicamente"

Ultime calciomercato Napoli. Alessandro Canovi, agente di mercato, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Osimhen è già pronto, giocare titolare nel Lille ti garantisce un’ottima maturità. Io non parlerei di salto di qualità visto che la Ligue 1 ha raggiunto ottimi livelli. Tatticamente è un giocatore che possiede grande forza fisica con una discreta tecnica che potrebbe affinare in Italia. Diciamo che potrebbe compiere lo stesso percorso di Leao al Milan, maturando ancora di più in Serie A. Credo che, qualora arrivasse al posto di Milik, potrebbe sostituirlo anche perché il polacco è un giocatore importante ma non ha dimostrato appieno quanto vale".