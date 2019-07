Canovi: "James al Napoli fa la differenza. Manolas-Koulibaly la coppia migliore d'Italia"

Alessandro Canovi, intermediario, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Uno come James Rodriguez al Napoli farebbe la differenza, ma la Juve continua a fare un mercato a parte. Manolas è comunque un grande affare, con Koulibaly forma la coppia più forte d’Italia.

Allan-PSG, a gennaio c’è stato un colloquio. Ma in estate non c’è mai stato nessun contatto con il Napoli. Non è una priorità in questo momento”