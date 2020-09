Canovi: "Il futuro di Koulibaly? Il Psg non può fare un'operazione importante! Certo che se Milik decidesse di andare a scadenza..."

Napoli - A parlare di mercato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il procuratore Alessandro Canovi. Ecco le sue parole:

Milik verso Roma:

"Grandi operazioni non ci sono, tranne Icardi via dall'Inter e il Napoli con Osimhen. Per il resto sono tanti scambi. Il Napoli ha tanti attaccanti. Certo che se Milik decidesse di andare a scadenza...a Roma comunque giocherebbe in un grande club. Il Napoli con Petagna e Osimhen hanno preso una decisione ben precisa".

Il futuro di Koulibaly?

"Il Psg non può fare un'operazione importante. Il Napoli ha bisogno di mettere a bilancio cifre importanti. Tante altre big in Europa sono ferme e aspettano il 5 ottobre"