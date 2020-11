Canovi: "Gattuso? Se ritiene di non poter far niente, se ne va. Un errore mettere da parte Demme"

Ultime notizie calcio Napoli - Dario Canovi, procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

Che succede invece in casa Napoli? Duro il ko con il Milan e si è sfogato nel post-gara:

Sono a rischio Conte e Gattuso in caso di ko rispettivamente con il Real e con la Roma?

"Se Conte non se n'è andato via lo scorso anno, lo dovranno mandare via a calci. Gattuso è il tipo che se ritiene di non poter far niente, se ne va. Se capisce che i giocatori non credono in quello che fa e dice, sono convinto che potrebbe fare una cosa del genere".