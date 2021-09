Cannella: "Ribery alla Salernitana non credo possa essere un colpo giusto, il Napoli doveva rinforzare la porta"

L'agente Giuseppe Cannella è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ribery nome incredibile per la Salernitana, ma è da vedere. Mi sembra più un colpo mediatico. Il club lotta per la salvezza, ma prendi un giocatore verso fine carriera che deve dare tutto per i compagni e ha quindi uno stile di gioco difensivo, difficile che possa emergere Ribery in qeusto nonostante sia di estrema eleganza e di tecnica sopraffina. Sperano che possa dare un contributo nella lotta alla salvezza. Nuovo portiere del Napoli? Il Napoli sa che strada percorrere, per logica e i continui infortuni di Meret forse il reparto però andra irrobustito".