Cannella a CN24: "Spalletti ha fatto il massimo, ma al Napoli manca un giocatore. Luis Alberto? Vi dico la mia"

Giuseppe Cannella, intermediario di mercato e dirigente del Siena, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live'.

"Questo è un campionato particolare, tutte le prime 4 hanno steccato nel momento opportuno. Quando bisognava fare il passo decisivo quasi tutte hanno fatto errori, il Napoli in particolare tra le mura amiche. Nelle ultime giornate è venuto meno, magari può subentrare una psicosi da gare interne con il terrore che qualcosa non possa andare, mentre in trasferta ti senti più libero. Io credo che sia ancora un campionato incerto, bisogna vedere se l'Inter vincerà il recupero ma non è una gara facile. Da appassionato del Napoli sono rammaricato, ma credo che la tensione per portare a casa il risultato sia normale. Peccato perchè con la Roma bastavano altri 3-4 minuti e staremmo parlando di altro".

Su Spalletti: "Per me, comunicativamente, è il Mourinho italiana perchè riesce sempre a motivare i giocatori. Poi però in campo gestire la tensione non è facile, ma vanno fatti i conti anche con gli avversari. La Fiorentina, ad esempio, ha vinto a Napoli ma è in un grande momento così come la Roma che veniva dal successo in Conference che ha acceso l'entusiasmo. Spalletti ha fatto il massimo in questa stagione, dando comunque una continuità di gioco a differenza di altri. Quando mancano poche partite la tattica conta poco, ci vogliono il cuore e la rfesponsabilità dei giocatori più esperti. A questo Napoli manca un leader come Albiol".

Su Luis Alberto: "Ha grande qualità, sarebbe un innesto importantissimo. Caratteralmente è uno che và motivato, ma ha grande visione di gioco e sa fare gol. Il suo arrivo potrebbe comportare l'addio di Fabian, ma ritengo che se il Napoli avesse l'opportunità farebbe bene a prenderlo"