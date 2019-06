Cannella (intermediario): "Non sono convinto che resti Koulibaly. Al Napoli serve una prima punta, io terrei Inglese"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Cannella, intermediario di mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“James e Lozano? Se arriveranno entrambi il tasso di qualità sarà notevole. Resto del parere che i buoni giocatori possono fare tutti i moduli, starà ad Ancelotti a metterli bene in campo. Manolas? E’ tra i migliori centrali che ci sono in Italia e se lo schieri al fianco di Koulibaly sarebbe perfetto. Non sono convinto che Koulibaly non si possa muovere, ormai ha una certa età e quando arrivano tanti soldi è difficile rifiutare. Chiedete a Lotito e a Cairo se hanno fatto bene a non vendere Milinkovic-Savic e Belotti. Secondo me al Napoli serve un’alternativa a Milik, quando le difese si arroccano ci vuole spessore fisico. Io non disprezzerei il ritorno di Inglese, non lo farei ripartire perché nel panorama europeo non ci sono chissà quanti attaccanti come lui”.