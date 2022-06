Cannella, agente: "Casale pronto per il grande salto ma Barak può giocare nelle prime tre di A"

Beppe Cannella, agente, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Le operazioni di mercato le sta facendo solo il Monza? fa fatica a decolleare il mercato per una serie di motivi che frenano l'allestimento delle squadre. Tra rinnovi e cessioni siamo ancora a zero: devono entrare dei vantaggi e poi dopo si possono fare gli acquisti. Casale? Centrali in giro non ce ne sono molti. Due anni fa Bremer non giocava proprio. Casale ha maturato la giusta esperienza per fare il salto

Il Verona fa crescere diversi difensori, vedi Rrahmani. ma anche altri ruoli, vedi Simeone che ha girato un po' prima di fare 20 gol con Tudor. Lo stesso Barak zoppicava a Udine, lo volevo al Genoa: adesso tutti lo vogliono. Barak può giocare nelle prime tre squadre di A.