Cannella a CN24: "Raspadori vale 15-20 milioni, venderei lui e Simeone! Faccio due nomi al posto dell'argentino"

Ultime notizie Napoli - Giuseppe Cannella, dirigente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Nuovo stadio e centro sportivo, se ne parla tanto ma si fa poco? C’è da considerare che in Italia ci voglio sempre tempi lunghi per fare queste cose. Negli anni di gestione De Laurentiis non si è mai preso in seria considerazione di fare uno stadio proprio o un centro sportivo adeguato. Noi siamo del territorio e sappiamo anche quanto sia difficile muoversi”.

Futuro di Raspadori? Per fare i parametri bisogna fare delle considerazioni di bilancio. Lui ha un’età ancora giovane per essere un investimento. Da parte del Napoli, visto utilizzo e rendimento, ci si aspettava un po’ di più. Sono tutte cose da valutare, così come investimento ed ammortamento di tre anni.

Credo che sui 15-20 milioni possa andare via e così nessuno ci perderebbe. Nessuno degli allenatori venuti a Napoli in questi anni ha considerato Raspadori un titolare, questo anche va detto”.

Su Simeone: “Io farei partire anche lui, perchè per come gioca Conte preferirei Neres al posto di Raspadori. Al posto si Simeone proverei a prendere Davis dell’Udinese o Bonny del Parma. Per caratteristiche sarebbero più vicini a Lukaku. Io da direttore farei partire sia Raspadori che Simeone”.