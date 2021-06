Cannella a CN24: "Insigne? Cinque anni fa lo avrebbero già preso essendo in scadenza: oggi il calcio è in crisi"

Giuseppe Cannella ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 TV": "E' un mercato che stenta a partire causa pandemia che ha fatto perdere introiti al calcio. Pensate un po' l'Inter che ha vinto il campionato ma è costretta a ridurre drasticamente i costi. Il Napoli tende ad aspettare per una strategia. Il calcio è cambiato, basta pensare a Insigne: quattro o cinque anni fa lo avrebbero già preso non avendo ancora rinnovato. Non sento il Napoli da un bel po', non ho usato parole dolci (ride ndr)".