Cannavaro: "Mi piacerebbe poter vedere Spalletti a Castel Volturno, con Empoli e Spezia è stato sfigato"

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli ed ex allenatore del Guangzhou, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

«Torno ad allenare. In questi mesi ho ricevuto tante proposte, in particolare dall’Asia, ma ora voglio misurarmi con l’Europa. Sono stato un mese a Londra, mia figlia vive lì, ho conosciuto un sacco di persone e iniziato una collaborazione con Pini Zahavi. Mi sono dato un tempo, sto fermo fino a dicembre, poi comincio a girare per campi d’allenamento. Ho parlato con Tuchel per seguire il Chelsea, con Guardiola per il City, e mi piacerebbe poter vedere Spalletti a Castel Volturno. Per ora ci sono passato solo in bici. E non mi sono fermato»