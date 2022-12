Canè: "Ho un ricordo di Pelè legato al Napoli, irrispettoso fare paragoni con Maradona"

Notizie Napoli calcio. Faustino Canè, ex attaccante brasiliano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino ricordando il connazionale Pelè che è scomparso pochi giorni fa a causa di una lunga malattia.

Canè ricorda Pelè

Se ne va uno dei talenti più importanti della storia: il suo primo ricordo? «Uno legato al Napoli. Abbiamo affrontato il Santos diverse volte. Giocammo due amichevoli a New York nel ‘68, la seconda la perdemmo 6-2. Prima della sconfitta scattammo una foto in mezzo al campo, eravamo entrambi capitani. Quella foto l’ho sempre conservata con affetto, ancora oggi è in bella mostra nel mio salotto».

I paragoni tra Messi e Cristiano sono stati usati per anni tra Pelè e Maradona. «Ma ho sempre detto che entrambi sono stati due fenomeni. E io li ho vissuti bene. I fenomeni, di per sè, non vanno mai paragonati. È il rispetto per la loro grandezza».

Chi è il più “brasiliano” ora? «Forse Kvaratskhelia. Quello con cui tutti vorrebbero scattare una foto. Anche se, quando mi incrociano, i tifosi chiedono ancora foto anche a me»