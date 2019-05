Canale 21, il direttore Ambrosino a CN2: "Quagliarella può arrivare per 5 milioni! Bisogna investire nel centrocampo"

Gianni Ambrosino, direttore di Canale 21, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24 sulle vicende del Napoli: "Non credo assolutamente che De Laurentiis voglia vendere il Napoli. Non credo ci siano proprio i presupposti per fare una certa operazione. Il Napoli potrebbe prendere Quagliarella intorno ai 5 milioni, sarebbe un ottimo acquisto. Il Napoli non venderà i titolari forti. Il Napoli ha perso Hamsik a centrocampo, deve investire in qualcuno di forte. E' stato fortunato a trovare Fabian, ma ora devono restare lui e Allan e non possono esserci Diawara e Rog come prime alternative".