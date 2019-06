Canale 21, Chiariello a CN24: "James Rodriguez non è acquisto per gli abbonamenti: è una risposta tecnica alla Juve"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live:

“Gli acquisti non vengono fatti per marketing. Ferlaino usava il grande acquisto per la piazza e la campagna abbonamenti. Quella società viveva di questo. James Rodriguez non rientra in una politica biglietti. Non c'è una politica abbonamenti e manca la rete capillare di una volta con gli abbonamenti a rate. Non c'è oggi uno sponsor tecnico che attira in tutto il mondo. La motiviazione del suo acquisto è tecnica, di risposta agli altri club. E' un calciatore forte, in grado di tirare su una nazionale come la Colombia. Da Maradona in poi James è il 10 più forte. Tatticamente è un giocatore sul quale lavorare. Non una stella di grande brillantezza altrove, ma a Napoli può esserlo. Può giocare accanto alla punta, da seconda punta, alle spalle della stessa oppure anche a sinistra: Ancelotti deve cucire un abito a misura per lui. Manolas? In uscita Albiol ha maggiori qualità, ma il greco è un calciatore importante. Sarebbe la coppia difensiva più forte d'Europa".