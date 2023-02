Campo La Spezia più piccolo degli altri, la domanda in conferenza spiazza Spalletti

"Ah, non lo sapevo! Ora mi informerò su questa cosa. Noi comunque siamo abituati ad allenarci su campi più stretti, anche qui al centro tecnico uno dei tre campi è un po' più stretto. Solitamente però, anche nelle partitine, si riduce il campo per essere preparati. Non penso possa essere una scusante per noi per non fare la nostra gara. Come ha detto Di Lorenzo sappiamo che lo Spezia sa stare bene in campo e mi auguro di trovare Gotti in panchina perchè è una persona che merita per la passione che ha per questo sport. Spero di poterlo salutare.