Campilongo: "Il Napoli non ha nessun trequartista! Ancelotti grande allenatore, ma la squadra è senza equilibrio"

Notizie calcio Napoli - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Salvatore Campilongo: “Per giocare col 4-2-3-1 devi avere tre trequartisti ed il Napoli non li ha. Ancelotti è un grande allenatore, ma la sua squadra è senza equilibrio. Se vogliamo attribuire i 7 gol a incassati dal Napoli ad errori individuali possiamo anche dirlo, ma non dobbiamo crederci perché i gol sono sempre frutto di almeno 2 reparti. Giocherei con 3 centrocampisti fossi in Ancelotti per coprire meglio la difesa, poi in attacco è indifferente chi schierare”.